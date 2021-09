Stiri pe aceeasi tema

- Vecinii au sunat la 112 imediat ce au auzit urletele in strada, iar primii polițiști care au venit nu au reușit sa potoleasca oamenii. Depașiți de situație, agenții din Stalpeni au stat pe margine și au așteptat intaririle din celelalte localitați.Agresorii cu varste cuprinse intre 20 și 54 de ani s-au…

- Un barbat din Craiova a ajuns la spital dupa ce a fost impușcat, insa a decis sa nu depuna plangere. Acesta a povestit cum un individ mascat a coborat dintr-o mașina și a inceput sa traga in el. Momentan, victima nu a depus inca plangere. Craiovean impușcat in parcare Primele cercetari arata ca agresorul…

- Potrivit IPJ Galati, la sfarsitul saptamanii, Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata la numarul de urgenta 112, despre faptul ca doi adolescenti ar fi fost agresati fizic, in fata unui imobil din municipiu.Conform primelor cercetari efectuate de echipajul de politie care a mers la fata locului,…

- In imagini se vede cum un barbat lovește mai intai cu pumnul o tanara, pe care o doboara la pamant. Acesta iși indreapta apoi furia catre un alt tanar, pe care il lovește cu pumnii și picioarele.Martorii spun ca barbatul a ieșit din bloc și a inceput sa-i injure pe copii. Acesta ar fi agresat-o și pe…

- Este vorba despre un barbat din oraș, in varsta de 29 de ani, cercetat acum pentru tentativa de omor. Acesta a coborat din mașina cu fața acoperita și a tras mai multe focuri de arma asupra victimei sale. Ulterior, barbatul ranit a refuzat sa ramana internat in spital. Mai mult, acesta nu a vrut sa…

- In urma unor discuții in contradictoriu intre doua familii din satul Carpiniș, comuna Garbova, din cauza unor lucrari efectuate la o casa, s-a lasat cu o bataie generala.Dupa scandal, un baiat de 16 ani și o femeie de 36 de ani au fost transportați la spital.Potrivit IPJ Alba, la data de 16 august 2021,…

- Numarul de vaccinari din Craiova a scazut in ultima perioada. Craiovenii sunt așteptați, in continuare, sa se vaccineze la Sala C4 de la Polivalenta, dar și in centrul de vaccinare din mall-ul Electroputere, care este o extensie a centrului C4. De asemenea, oamenii trebuie sa țina cont ca, acum, se…

- Incidentul s-a produs, vineri dimineata in sensul giratoriu de la intersectia strazii Marasesti cu bulevardul George Enescu, din municipiul Suceava si a fost filmat de un martor. Mai intai unul dintre barbati a iesit din masina si a incercat sa il scoata cu forta pe celalalt din autoturism, potrivit…