- Vaccinul impotriva coronavirusului, in urmatorii ani, va fi inca un lucru obligatoriu, pe linga pașaport și viza, pentru a putea efectua calatorii internaționale, precizeaza Ministerul Sanatații din Rusia, Serghei Glagolev, informeaza RIA Novosti. ”In urmatorii ani, vaccinul va deveni un fel de supliment…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.365 de cazuri noi de COVID-19, din 23.973 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi sunt in București unde au fost raportate aproape 200 de infectari cu coronavirus. Capitala este urmata de județele Bacau, Bihor și Iași.

- Potrivit raportarii de diminica, 23 august, au fost confirmate 961 de noi infecții. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 39 de decese - 21 barbați și 18 femei, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.

- CHIȘINAU, 16 aug – Sputnik. Alte 278 de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate pe 16 august in Republica Moldova, dintr-un total de 1.239 de teste efectuate (primar – 863 si repetat – 376). © Sputnik / AFK SistemaRusia: Vaccinul impotriva coronavirusului a fost lansat in producție…

- Satu Mare este județul cu cei mai puțini bolnavi de COVID-19 din Romania. Nici un caz nou nu a mai fost inregistrat in județ de aproape o saptamana. Prefectul Radu Bud spune ca statistica este buna, dar ca trebuie privita cu rezerve și ca fiecare caz nou trebuie tratat cu maxima atenție.In…

- Foarte multe cazuri COVID descoperite in județul Prahova. 48 de infectari au fost raportate in ultima zi. Mai multe de jumatate dintre cei confirmați s-au testat voluntar, la companii private. Cel mai probabil, spune directorul DSP Prahova, 28 dintre aceștia și-au facut testele pentru ca ar fi trebuit…

- Pana astazi, 10 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 31.381 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre...

- Numarul de cazuri de Covid-19 a explodat in Romania, in ultimele 24 de ore. Sunt 555 de cazuri noi, cele mai multe inregistrate pana acum intr-o zingura zi, iar Grupul de Comunicare Strategica atrage atenția asupra necesitații respectarii cu strictețe a masurilor de protecție sanitara. Și in Timiș apar…