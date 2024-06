Bătaie pe plajă, la Mamaia, între tineri români şi ucraineni. O fată îi încuraja să lovească mai tare! Conflict pe o plaja din Mamaia intre mai mulți tineri romani și ucraineni care s-au luat la bataie, imparțindu-și pumni și picioare. Adolescentii și-au imparțit pumni și picioare, in timp ce o tanara care a filmat momentul ii si incuraja. Ce au spus politistii „Ca urmare a imaginilor aparute in spațiul public, privind mai multe […] The post Bataie pe plaja, la Mamaia, intre tineri romani si ucraineni. O fata ii incuraja sa loveasca mai tare! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

