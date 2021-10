Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul solicitantului referitor la modalitatea de accesare a fondurilor europene pentru obtinerea sprijinului financiar pentru investitii in procesarea sau marketingul produselor agricole, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), a fost publicat, miercuri, de Agentia…

- Primaria Comunei Viișoara anunța ca Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat condițiile de accesare a fondurilor europene pentru tineri fermieri, ferme mici și pentru cooperare in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Condițiile de accesare a fondurilor europene pentru tineri fermieri, ferme mici și pentru cooperare in sectorul agricol și pomicol Condițiile de accesare a fondurilor europene pentru tineri fermieri, ferme mici și pentru cooperare in sectorul agricol și pomicol Agenția pentru Finanțarea Investițiilor…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ghidurile finale ale solicitantului și a anunțat data oficiala la care încep înscrierile pentru fondurile europene de maximum 70.000 euro fiecare pentru tineri fermieri și 15.000 euro pentru ferme mici, pe anul 2021. Citește…

- Fondurile europene de 150 de milioane de euro, care urmeaza sa fie lansate în septembrie 2021, pentru afaceri neagricole la sate, sunt și o oportunitate de vânzari pentru firmele românești care furnizeaza echipamente și servicii, nu numai pentru antreprenorii care vor derula proiectele…

- Gradul de absorbție din fondurile europene pentru agricultura și dezvoltare rurala a ajuns la 80%. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a efectuat pana in prezent plați in valoare de 7,56 miliarde de euro, Valoarea plaților efectuate in conturilor beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare…

- ​Înscrierile la fondurile europene de maximum 70.000 de euro pentru tineri fermieri ar urma sa porneasca în a doua jumatate a lunii august, iar la fondurile nerambursabile de pâna la 70.000 de euro sau 200.000 de euro pentru afaceri neagricole la sate ar urma sa înceapa în…

- ​Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, joi, grilele de punctaj privind criteriile de selecție a viitorilor solicitanți de fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, în perioada de tranziție, în cadrul liniilor de finanțare destinate afacerilor…