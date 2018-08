Stiri pe aceeasi tema

- O bataie intre doi rapperi francezi rivali a degenerat intr-o bataie generalizata pe terminalul de plecari al aeroportului parizian Orly, determinand inchiderea acestuia pentru scurt timp și intarzierea unor zboruri, scrie Reuters.

- Mici afaceri private vor putea obține și in in acest an fonduri nerambursabile de la stat de maximum 450.000 de lei fiecare ( 97.000 Euro), pentru investiții in fabricuțe, potrivit schemei de minimis pentru programul Microindustrializare 2018. Iata procedura de implementare.

- Firmele private din Romania, din categoriile de microintreprnderi și firme mici și mijlocii, vor putea primi, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (circa 54.000 de euro) prin programul Comert. Iata procedura de implementare, cine poate accesa aceste fonduri…

- ♦ Acordurile pentru explorarea si dezvoltarea perimetrelor din Marea Neagra au fost semnate pe 30 de ani cu posibilitatea prelungirii cu inca 15 ani, astfel ca ultima astfel de intelegere intre investitorii privati si stat ar trebui sa expire in 2056, arata datele trimise de ANRM la solicitarea ZF ♦…

- Primaria Capitalei a precizat cați bani ar putea primi ONG-urile de la Primaria Capitalei. Sumele provin din fonduri nerambursabile și ar fi indreptate catre activitati nonprofit organizate de orice persoana fizica, juridica sau ONG (organizație neguvernamentala), in domeniile cultura si protectia mediului,…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a afirmat, vineri, ca Romania se confrunta cu "o depopulare accelerata din cauza migratiei economice", iar antreprenorii isi vad periclitate intreprinderile din cauza lipsei angajatilor, precizand ca solutia este reprezentata de "forta de munca ieftina din Asia".…

- Consiliul Judetean Constanta a facut public Programul anual de finantare nerambursabila din fondurile publice ale judetului Constanta, domeniul sport, pentru anul 2018. CJC isi propune sa sustina acest domeniu cu finantari nerambursabile din fonduri publice. Proiectele cluburilor sportive de drept privat…

- Smart Start USA este un program initiat si coordonat de catre Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, si urmareste finantarea si facilitarea accesului a unui numar de cel putin 10.000 de IMM-uri si antreprenori...