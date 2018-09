Stiri pe aceeasi tema

- S-a intamplat la liceul ”Eugen Lovinescu”, din Capitala, unde mai mulți elevi au fost batuți de niște huligani care au aparut in curtea instituției. Doi dintre elevi au ajuns in stare grava la spital. Indivizi necunoscuți i-au atacat pe elevi, i-au lovit și i-au taiat apoi și cu cuțitele. In ajuntorul…

- Politistii din Alba Iulia cerceteaza imprejurarile in care s-a produs un scandal in zona talciocului din municipiu. La data de 16 septembrie 2018, in jurul orei 11.25, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca in zona Talciocului din Alba Iulia s-a produs un…

- O femeie in varsta de 47 de ani a ajuns la spital, dupa ce motocicleta pe care se afla s-a izbit violent de un automobil. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața la intersecția strazilor Kiev și Tudor Vladimirescu din Capitala.

- Dosare penale pentru incidentele de vineri seara din Bucuresti Foto: Agerpres Procurorii militari au deschis un dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei. Parchetul de pe lânga Tribunalul…

- Aproape 3.000 de elevi din Capitala vor beneficia, in noul an de invatamant, de programul “Educatie pentru Viata”, dupa ce Consiliul Local din Sectorul 1 a aprobat, marti, proiectul ce include o masa calda, ajutor pentru realizarea temelor si un mod interactiv de a petrece timpul liber.

- Bataie intre romii din Stoenești, județul Argeș, pentru o palma de pamant. Un scandal de zile mari a izbucnit, luni dupa-amiaza, intr-un catun din comuna Stoenești. Mai mulți rromi, membri ai aceleiași familii, s-au luat la bataie pentru o bucata de pamant. Conflictul, terminat la spital pentru trei…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat sambata ca soferul fugar care a lovit vineri 5 masini in nordul Capitalei este recidivist, o "persoana periculoasa", fiind dat in consemn la frontiera. Politia Capitalei a dat publicitatii portretul robot al conducatorului auto. In acelasi context,…

- Trei persoane au fost retinute dupa ce ar fi lovit o scriitoare, cand dormea intr-o autospeciala parcata pe o strada din Capitala, acestea fiind acuzate de lovire si alte violente, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, a precizat Politia Capitalei.