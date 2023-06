Bătaie la o paradă LGBT. Primarul s-a bătut cu poliția ca să oprească marșul Primarul unui oraș din Coreea de Sud, care a venit insoțit de mai mulți susținatori la o parada LGBT, s-a luat la bataie parte in parte cu poliția pentru a opri marșul. Cateva zeci de persoane din orașul Daegu din Coreea de Sud, alaturi de primar, au incercat sa impiedice desfașurarea unui festival anual al […] The post Bataie la o parada LGBT. Primarul s-a batut cu poliția ca sa opreasca marșul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

