Bătaie la Kaufland pentru pui: vânzătoarea îi aruncă oamenilor care stăteau la coadă! Scene halucinante la Kalufland, unde mai multi oameni se imbulzeau pentru a prinde un pui refrigerat. Totul s-a intamplat in dimineata zilei de sambata. Din cauza inghesuielii, vanzatoarea, aflata in depozit, a fost nevoita sa arunce puii catre clientii care vociferau. Filmuletul a fost publicat de un brailean pe retelele de socializare, specificand ca este vorba despre hypermarketul Kaufland de pe bulevardul Dorobantilor. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

