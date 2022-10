Stiri pe aceeasi tema

- O scena teribila s-a petrecut pe bulevardul Constantin Brancoveanu din Timișoara. Sub ochii ingroziți ai fiicei sale minore, care plangea ingrozita, un biciclist l-a batut pe un șofer care a parcat pe trotuar.

- La data de 10 octombrie 2022, in jurul orei 18:00, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe bulevardul Constantin Brancoveanu din Timișoara, a avut loc o altercație intre doi barbați, respectiv intre un conducator auto și un biciclist. Conducatorul auto, un barbat in…

- Azi-noapte, in jurul orei 02:30, un tanar, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe strada Victor Hugo din Timișoara, iar la un moment dat, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat in coliziune cu un stalp de iluminat public. In urma impactului, a ricoșat intr-un autoturism parcat.…

- La data de 3 septembrie 2022, in jurul orei 04,40, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe strada Ștefan cel Mare din municipiu, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un barbat a fost ranit grav in timp ce traversa prin loc nepermis bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Ramnicu Valcea. Din primele verificari efectuate se pare ca un barbat, de 37 de ani, din Budești, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu a accidentat un alt barbat…