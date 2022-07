Bătaie între un popă rus și unul ucrainean In inegalabila-i ințelepciune, poporul zice ca nu-i bine sa faci ce face popa, sa faci doar ce zice el prin amvon, caci, așa se presupune ca nu zice de-alea rele. Sigur, zicerea e de la noi. Dar se poate aplica, prin extensie, și popilor din Rusia și Ucraina. De ce acestora? Pentru ca, in urma cu cateva zile, un preot rus, Mykhailo Vasylyuk, a lovit cu o cruce de lemn un preot ucrainean, pe numele lui Anatoliy Dudko. Acesta din urma ținea o slujba pentru un soldat mort pe front. De aici, desigur ca a urmat o bataie pe cinste. Cei doi popi și-au carat pumni cu duiumul și a fost nevoie de intervenția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

