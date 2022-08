Bătaie între un polițist de frontieră cu polițiști de la poliția rurală, în Botoșani Un polițist de frontiera de la Siret, care a urcat beat la volanul unui autoturism, s-a izbit cu masina intr-un gard si a sarit la bataie la polițistii de la circulație, relateaza Monitorul de Botoșani . Scenele s-au petrecut duminica seara, pe un drum comunal din localitatea Mihaileni, cand polițistul de frontiera, din cauza starii de ebrietate in care se afla, a pierdut controlul volanului, iar localnicii au sunat la 112. „La data de 21 august 2022, polițistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 5 Mihaileni au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Mihaileni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

