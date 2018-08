Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Timișoara au descoperit, ieri, 20 de migranți, intr-un microbuz și intr-o mașina, pe raza județului Timiș. Niciunul nu avea drept de ședere legal in Romania, iar doi romani i-au ajutat sa patrunda fraudulos pe teritoriul țarii. Agenți ai Serviciului de Prevenire și Combatere…

- Scandalul „steluțelor” de pe pagina Poliției Romane ia amploare. Rating-ul paginii de Facebook a Poliției Romane a scazut la numai 1,2 steluțe, peste 31.000 de oameni acordand paginii 1 steluța, cel mai mic rating disponibil. Totul in urma masurii luate de polițiștii de la Rutiera, care l-au lasat fara…

- "(...) Dincolo de mesajul in sine, faptul ca s-a ajuns ca astfel de mesaj sa devina popular arata cat de radicalizata si de polarizata este societatea, arata cum a reusit PSD si Liviu Dragnea ca intr-un an si jumatate sa rupa Romania si sa aduca atat de multa revolta in spatiul public. Acel mesaj,…

- Bataie intre romii din Stoenești, județul Argeș, pentru o palma de pamant. Un scandal de zile mari a izbucnit, luni dupa-amiaza, intr-un catun din comuna Stoenești. Mai mulți rromi, membri ai aceleiași familii, s-au luat la bataie pentru o bucata de pamant. Conflictul, terminat la spital pentru trei…

- SCANDAL… Doi barbati, tata si fiu, au ajuns la spital in urma unui scandal izbucnit in familie. Scandalul dintre cei doi a izbucnit dupa ce tatal, un barbat de 71 de ani, a oferit fiicei ale 600 de lei. Femeia avea nevoie de bani pentru a merge la spital. Dupa ce au consumat bauturi alcoolice [...]

- Barbatul a fost internat in urma cu o zi, fiind diagnosticat cu cancer. Apropiatii spun ca el ar fi recurs la acest gest din cauza bolii de care suferea, potrivit Romania TV. Barbatul a fost gasit spanzurat de o asistenta in salonul in care statea singur. Ea a fost cea care a alertat medicul…

- Scandalul a izbucnit imediat ce membrii celor doua grupari s-au ciocnit intentionat pe soseaua Fundeni. Dupa incident, au fost chemati mai multi oameni, care fac parte din cele doua grupari rivale: Mogos si Caran si s-au luat la bataie. In total, zeci de oameni si-au impartit pumni si picioare.…

- Soferul in varsta de 36 de ani, care consumase alcool a intrat pe contrasens intr-o alta masina, informeaza Romania TV. Fiul lui de 7 ani a murit pe loc, iar celalalt copil si sotia au fost grav raniti. Au ajuns la spital si cele doua femei care se aflau in masina care circula regulamentara Citeste…