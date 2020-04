Comunitațile de țigani iși dau arama pe fața in perioada restricților de circulație și a restricțiilor impuse de ordonanțele militare. Se pare ca o baie de sange a avut loc la Codlea, in comunitatea de rromi. Doi polițiști au fost raniți, dar sunt victime, in stare mult mai grava, in randul țiganilor, care s-au batut intre ei. La fața locului a fost solicitata de urgenți interenția echipajelor de paramedici petnru acordarea primului ajutor medical The post Bataie intre țigani și la Codlea. Doi polițiști raniți. SMURD-urile, chemate de urgența appeared first on NewsBV .