Bãtaie între soferi, în trafic, cu bâte si pumni! Fiecare cu cocalarii lui CU REPETITIE… Incidentul din capitala, din urma cu cateva zile, cand vatmanul unui tramvai s-a sicant cu soferul unui BMW, pare a fi o joaca de copii pe langa ce se intampla pe strazile din municipiul Vaslui. La sfarsitul anului trecut, soferul unui autobuz apartinand Transurb s-a batut parte in parte [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a avut loc, duminica, in traficul din Bucuresti, intre vatmanul unui tramvai si soferul unui BMW care circula pe linii. La un semafor, vatmanul impinge autoturismul cativa metri, soferul da sa opreasca tot pe linii, dar isi da seama ca vatmanul nu se va opri. Trage pe dreapta, coboara,…

- O bataie dintre doi șoferi in mijlocul strazii a fost surprinsa de camera de bord a unui autoturism, potrivit Digi 24. Cel care a inceput a fost conducatorul unui microbuz, care și-a abandonat pasagerii pentru a se rafui cu alt șofer.Incidentul a avut loc intr-o localitate din vestulțarii, pe 20 decembrie.…

- Imaginile surprinse de camera de bord a unui autoturism au fost filmate pe 20 decembrie in vestul tarii. Intr-o intersectie, un microbuz de calatori depaseste prin dreapta un autoturism The post Bataie intre soferi, in trafic, in vestul tarii. Video! appeared first on Renasterea banateana .

- Șoferul unei mașini aflate pe o autostrada din China a scapat ca prin minune dintr-un accident care ar fi putut sa fie fatal, dupa ce containerul unui camion s-a rasturnat la doar cațiva metri de automobil.Incidentul a avut loc zilele trecute pe o autostrada din orașul chinez Taizhou, relateaza noticiascaracol.tv.…

- O macara care se deplasa catre Iasi dinspre Vaslui, in Bucium, s-a rasturnat si a blocat total drumul. Soferul este incarcerat in masina. Martorii sustin ca barbatul nu da semne de viata. La fata locului au sosit mai multe echipaje de prim ajutor si de la Politiei. Deocamdata nu se cunosc cauzele accidentului.…

- Doi soferi, cu varsta de 35, respectiv 59 de ani, sunt cercetati penal pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce au fost surprinsi bauti la volan de catre oamenii legii. Un accident rutier, soldat doar cu pagube materiale, s-a produs joi, in jurul orelor 15.30. Un autoturism…

- Incidentul s-a produs joi dupa-amiaza, pe DN 17, in judetul Suceava, la intrare intre localitatile Molid si Frasin. Soferul autoturismului Mercedes cu numarul SV 84 AEB este filmat de o camera de bord in timp ce se angajeaza in depasirea unui TIR pe line continua, in curba la dreapta, fara niciun fel…

- Doi barbați s-au calcat în picioare, la propriu, în centrul Aradului. Incidentul a avut loc într-o stație de taxi, iar din primele informații ar fi vorba despre un scandal conjugal.