Bătaie între români și ucraineni. A intervenit Poliția In jur de 100 de muncitori romani și ucraineni s-au luat la bataie la o ferma de capșuni din Germania. Poliția a trebuit sa intervina pentru a aplana conflictul. Incidentul a avut loc la inceputul acestei luni, la puțin timp dupa ce muncitorii și-au terminat programul de munca la ferma de capșuni din Rovershagen. ”Un […] The post Bataie intre romani și ucraineni. A intervenit Poliția appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost bataie generala pe o plantatie din Germania, intre muncitorii romani si cei ucraineni, plecati la cules capsuni. 100 de oameni au fost implicati in conflict, politia fiind chemata de urgenta.Potrivit Bild, 100 de persoane au participat la aceasta incaierarea generala. Incidentul s-a petrecut…

- Un scandal uriaș a izbucnit vineri seara la o ferma de capșuni care e totodata și parc de distracții, in Rovershagen, Germania, fiind implicați 100 de romani și ucraineni, toți muncitori culegatori de capșuni acolo, scrie Bild . Ferma de capșuni a lui Karl, langa Rostock a fost scena unei batai brutale…

- Voluntarii si oficialii ucraineni care refuza sa colaboreze cu autoritatile ruse din orasul Mariupol, ocupat de ruși, si din satele din apropiere, sunt inchisi si executati, anunta Primaria orasului, potrivit BBC. Primarul Mariupolului, Vadim Boicenko, a declarat ca „o falsa instanta a RPD (autoproclamata…

- Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022 incepe marți, pe 31 mai. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, transmite Institutul National…

- Noua cetațeni francezi aflați intr-un club din Cluj Napoca s-au luat la bataie in afara localului, sambata dimineața. Romanii prezenți la altercație „au facut galerie” de pe margine. Poliția a deschis dosar penal, dar francezii au refuzat sa formuleze plangeri. Poliția din Cluj-Napoca a fost chemata…

- 12 refugiati ucraineni sunt cautati de jandarmi in munti, la altitudine mare, intre Romania si Ucraina. Rudele au sunat la 112, pentru ca nu mai stiu nimic de ei. Potrivit surselor Antena 3, azi-noapte, 12 persoane din Ucraina ar fi incercat sa treaca in Romania pe varful Pop Ivan, care situat la aproximativ…

- Persoanelor Fizice Autorizate le va fi recunoscuta ca vechime in munca, respectiv, vechime in specialitate, perioada in care au desfașurat activitați, chiar daca nu au avut contracte individuale incheiate cu casele de pensii. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional…