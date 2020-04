Un barbat ranit grav și patru romani au reprezentat dechilibrul unei lupte care a avut loc aseara in zona Plaza Doctor Alvarez de Almunecar, in care a jucat un grup de cetațeni de origine romana, rezidenți din Salobrena și Motril, dar care s-au mutat in orașul Sexitana pentru o posibila rafuiala, deși „ancheta este inca deschisa”, dupa cum a raportat Poliția Locala Almunecar.Evenimentele s-au produs in jurul orei 21:30 cand vecinii au alertat Poliția Locala despre o confruntare care avea loc in piața menționata mai sus, situata in apropierea Bulevardului Costa del Sol, și care a declanșat o lupta.Cand…