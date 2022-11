Bătaie între părinți la Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei Bataie in toata regula la Targul de Craciun din Piața Constituției. Mai mulți parinți și-au imparțit pumni și picioare sambata seara, chiar sub ochii copiilor și a altor sute de oameni. Totul ar fi pornit din cauza locurilor dintr-un carusel. Scandalul a pornit din cauza ocuparii locurilor dintr-un carusel. Suparați ca au fost nevoiti sa aștepte prea mult timp si ca era aglomerat la carusel, oamenii s-au luat la cearta, pentru ca fiecare iși dorea ca propriul copil sa ocupe primul locul liber. La scurt timp, situația a degenerat și au inceput sa- se loveasca. A fost nevoie de intervenția jandarmilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

