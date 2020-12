Stiri pe aceeasi tema

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat ca s-a incheiat licitația și a fost semnat contractul pentru reabilitarea cladirii Garii de Nord din Timișoara. Astfel, lucrarea care va costa aproape 21 de milioane de lei, finanțata de CFR, va fi efectuata de o asociere intre patru firme:…

- Polițiștii au prins, astazi, un talhar care atacase o femeie in varsta de 75 de ani in scara blocului in care victima locuia, in zona Calea Șagului din Timișoara. Incidentul s-a petrecut acum doua zile, iar batrana a fost deposedata, prin acte de violența, de un lanțișor de aur cu pandantiv. „Azi, 22…

- Un angajat al gradinii zoologice Shanghai Wildlife Park, din China, a fost atacat și ucis de urși chiar in fața unui grup de turiști, informeaza BBC, citata de Digi24. Incidentul s-a petrecut sambata, in zona cu animale salbatice ale parcului, unde animalele circula libere. Pe rețelele de socializare…

- Incidentul a avut loc in aceasta noapte in sectorul Botanica al Capitalei. Polițistul se deplasa de la serviciu spre domiciliu, in afara orelor de lucru, fiind angajat in cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publica. „Polițistul a observat un conflict in strada, respectiv a intervenit pentru…

- Un medic din Timișoara, in varsta de 61 de ani, s-a sinucis miercuri seara in locuința lui din centrul orașului. „S-a sinucis. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs incidentul”, au transmis reprezentanții Poliției Timiș. E vorba de doctorul Voicu Voiculescu, de la Spitalul Municipal…

- Incidentul a avut loc in Baberu, India. Barbatul de 40 de ani a avut o criza de gelozie și și-a atacat soția cu un topor, scrie DailyStar.co.uk, citand presa indiana.Kinnar Yadav și-a suspectat soția ca il inșeala dupa ce mai mulți localnici i-au spus acestuia ca femeia are o aventura cu un vecin.Vineri,…