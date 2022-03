Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali aflați in patrulare marți seara, in jurul orei 21, in zona Garii de Nord, au observat in fața stației de taxi cateva persoane care se loveau cu pumnii și picioarele. Polițiștii locali au intervenit imediat pentru aplanarea conflictului, reușind sa rețina cinci tineri, alți doi reușind…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci și trei de cetateni din Turcia, Siria, Irak și Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu diverse bunuri. In același automarfar, a fost descoperita…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera la sesizarea celor de la poliția locala. Aceștia din urma au depistat, in Calea Lipovei, doi migranți care trecusera ilegal granița și au ajuns la Timișoara. I-au predat apoi colegilor de la poliția de frontiera pentru continuarea investigațiilor.

- „In data de 07.02.2022, in jurul orei 12.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, politistii de frontiera au efectuat controlul asupra unui ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorca, ambele inmatriculate in Romania, condus de un cetațean roman. Șoferul transporta, conform documentelor…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera aradeni au depistat douazeci și șapte de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport. In data de 17.01.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors I au depistat cinci cetateni din Afganistan si Pakistan care incercau sa treaca ilegal frontiera de stat, ascunsi intr un automarfar care transporta recipiente din plastic incarcate cu gem.In data de 10.01.2022, in jurul orei…

- Cei 20 de migranți au fost descoperiți ascunși printre paleți cu aluminiu, bobine sau mobila, marfa care era transportata, conform documentelor, de cele trei TIR-uri. La punctul de Trecere a Frontierei Varșand, judetul Arad, s-au prezentat pe sensul de iesire din tara, un cetațean bulgar, respectiv…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac II au depistat douazeci de cetateni straini, provenind din Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere…