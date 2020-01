Stiri pe aceeasi tema

- Marius Alin Alecu, noul sef al "Clanului Sportivilor" ar fi fost pur și simplu masacrat: are degete amputate, toracele taiat cu o sabie și tendoanele de la maini secționate, scrie GSP. "Bebino" a fost transportat de urgența la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitala, unde este internat sub paza…

- Șeful „Clanului Sportivilor”, Marius Alin Alecu, alias Bebino, a cazut victima in fața „Clanului Țiganilor”, fiind atacat și hacuit in plina strada de un nepot al lui Napoleon Gheorghe, antrenorul echipei de box de la Dinamo, potrivit gsp.roMarius Alin Alecu ar fi fost pur și simplu masacrat:…

- Șeful Clanului Sportivilor, Marius Alin Alecu, alias Bebino, a cazut victima in fața Clanului Țiganilor, fiind atacat și hacuit in plina strada de un nepot al lui Napoleon Gheorghe, antrenorul echipei de box de la Dinamo. Marius Alin Alecu ar fi fost pur și simplu masacrat: are degete amputate, toracele…

- Cartierul Tei Toboc a fost aseara scena unei teribile reglari de conturi intre gruparile mafiote. Avansat in vara in postura de cap al Clanului Sportivilor dupa o rafuiala in public cu Bibiloi, predecesorul sau, Marius Alin Alecu, alias Bebino, a cazut victima in fața Clanului Țiganilor, fiind atacat…

- Un taximetrist a fost filmat in timp ce snopea in bataie un barbat, pe o strada din București. Și-a lasat victima inconștienta, pe asfalt, și-a tras pantalonii ce ii erau cazuți in vine și a plecat de la locul atacului.

- Sportivii Bianca Pascu si Tiberiu Dolniceanu au castigat Cupa Romaniei in probele individuale de sabie, competitie ce se desfasoara la Sala Ana Pascu din Capitala, potrivit news.ro.In finala masculina: Tiberiu Dolniceanu l-a invins pe Razvan Ursachi (CSM Iasi), scor 15-8. Citește și: Klaus…

- Șapte tineri au fost reținuți de Poliție in Cluj-Napoca, in urma unui scandal care a avut loc in fața unei sali de jocuri din cartierul Maraști. Camerele de supraveghere au surprins in imagini o bataie intre doua clanuri rivale de interlopi in care au fost folosite macete și spray-uri lacrimongene,…