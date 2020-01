Bataie intre interlopi in Bucuresti, in zona Tei: doua persoane ranite

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei doi barbati acuzati de tentativa de omor in urma conflictului violent care a avut loc joi seara, in zona Tei - Toboc din Capitala, intre doua grupuri de interlopi, s-a predat, fiind retinut. Doua persoane ranite in timpul bataii, in care s-au folosit arme albe, sunt la spital, in stare…

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi, una cu legaturi cu Gruparea sportivilor, doua persoane ajungand la spital in stare grava. Doi dintre cei implicati in conflict sunt cercetati pentru tentativa de omor.

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi. Șeful „Clanului Sportivilor”, Marius Alin Alecu, alias Bebino, a cazut victima in fața „Clanului Țiganilor”, fiind atacat și hacuit in plina strada de un nepot al lui Napoleon Gheorghe, antrenorul echipei de box…

- Un accident feroviar s-a produs, miercuri, in zona garii Ploiești Triaj. Doua trenuri s-au ciocnit frontal, iar 11 persoane au fost ranite, dintre care una a suferit politraumatisme și a fost preluata de elicopterul SMURD, urmand sa fie transportata la un spital din Capitala. Potrivit primelor informații,…

- Un incendiu s-a produs, marți dimineața, la Mall Afi Cotroceni din București, acesta manifestandu-se la tubulatura exterioara a cladirii, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) al Capitalei.

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, in Bucuresti dupa ce un tramvai de pe linia 41 a lovit din plin un autobuz al liniei 641. Potrivit digi24.ro, in ambele mijloace de transport in comun se aflau pasageri, iar doi dintre raniti sunt chiar soferii celor doua vehicule. In zona au fost trimise…

- Din informatiile de la aceasta ora, in masina se aflau 3 persoane atunci cand macaraua a cazut peste ea. Doi pasageri au fost raniti si au fost evacuati de trecatorit, dar se pare ca soferul a fost grav ranit si inca se afla in autoturism. Acesta este semi-constient. Pompierii intervin la aceasta ora…