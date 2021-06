Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul a izbucnit pe o terasa din centrul Timișoarei, motivul fiind un barbat. Potrivit martorilor, o femeie de 34 de ani a lovit-o cu o sticla pe o tanara de 27 de ani. Clienții terasei au chemat poliția, care a venit insoțita și de un echipaj SMURD. Agresoarea, femeia de 34 de ani, a fost dusa…

- Scandal in toata regula, in noaptea de joi spre vineri, intr-un local din Piața Unirii din Timișoara. Doua femei s-au luat la bataie, iar una dintre ele s-a ales cu un pahar in cap și a ajuns la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- A fost o bataie crancena intre doua tinere, intr-un restaurant din centrul Timișoarei, vineri dimineața. Oamenii legii au fost nevoiți sa intervina pentru ca cele doua sa fie desparțite.Doua femei s-au batut pentru un barbatDin primele informații, se pare ca totul ar fi pornit de la o cearta intre doua…

- Construcție oprita inainte de finalizare, in zona stadionului Dan Paltinișanu. Polițiștii locali l-au oprit pe patronul unui local sa construiasca o terasa chiar sub geamurile locatarilor unui bloc. Construcția nu era finalizata.

- Politistii au deschis un dosar penal pentru incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice si au dat 15 amenzi, in valoare de 40.000 de lei, dupa ce aproximativ zece barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, s-au luat la bataie pe o strada din Timisoara. Pentru aplanarea conflictului…

- Azi-noapte, in jurul orei 23:00, la intersecția strazilor Simion Barnuțiu cu Gheorghe Adam din Timișoara, a avut loc o altercație intre mai multe persoane pe baza unor neințelegeri. In zona se aflau luptatori ai Serviciului de Acțiuni Speciale Timiș și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi…

Bataie ca-n filme in Baia Mare. O persoana ranita in altercație La data de 7 aprilie a.c., la ora 22.06, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați despre faptul ca,…