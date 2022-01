Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict grav a avut loc la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj. Un elev de la școala profesionala a fost snopit in bataie, astazi, in jurul orelor 12.00, de catre patru colegi, potrivit lugojeanul.ro. Copilul batut a reușit sa fuga acasa, unde parinții l-au vazut plin de sange și s-au intors…

- Doi elevi din Tulcea au fost amendați de jandarmi, dupa ce au folosit un spray lacrimogen in școala. In fața autoritaților, cei doi adolescenți au negat fapta și au recunoscut abia dupa ce au fost puși in fața dovezilor clare, imaginile inregistrate de camerele de supraveghere.

- Șase elevi au fost confirmați pozitiv dupa prima tura de testare rapida de luni. Dintre aceștia, doar unuia i-a ieșit pozitiv și testul PCR, in timp ce altul nu a avut acord parental pentru testarea PCR. A crescut și procentul cadrelor didactice vaccinate la peste 75%.

- Potrivit inspectorului școlar general al județului Timiș, Marin Popescu, sambata au fost recepționate și depozitate un numar de 227.000 de teste non-invazive. Acestea vor fi distribuite unitaților de invațamant in data de 2 decembrie. „La nivelul unitaților de invațamant prin hotararea Consiliului de…

- Elevi, profesori și parinți au participat luni, 8 noiembrie, la un protest la Marginea, pentru reluarea cursurilor in format fizic la Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim". Conform datelor furnizate de IȘJ Suceava, rata de vaccinare a personalului de la Liceul Tehnologic ...

- Social Colegiul Național “Al. I. Cuza”, cele mai multe clase in online și cei mai mulți elevi infectați dintre toate unitațile de invațamant din Alexandria octombrie 13, 2021 10:07 La inceputul saptamanii, mai exact marți, 12 octombrie, in Alexandria, 64 de clase invațau in sistem online, 3 clase…

- O unitate de invatamant din Lugoj a fost inclusa in programul pilot pentru proiectul catalogului electronic. Ministerul Educatiei a publicat lista cu toate scolile si liceele care au fost incluse in program. In judetul Timis doar sase unitati de invatamant vor implementa deocamdata acest proiect. La…