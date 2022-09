Stiri pe aceeasi tema

- Incident violent, in trafic, in Calea Aradului din Timișoara. Un șofer a blocat un alt autoturism in trafic și a inceput sa ii loveasca pe cei din interior. O parte din incident a fost surprinsa de martori, iar aceștia povestesc ca totul ar fi pornit de la o neințelegere in trafic.

- Conflictul de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor Buzau este departe de a se fi incheiat. La inceputul acestei saptamani, doi polițiști ar fi avut o disputa pe tema unui dosar, iar lucrurile au mers atat de departe, protagoniștii au fost la un pas sa…

- La data de 31 august 2022, in jurul orei 19:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați sa intervina la o altercație, in Piața Traian din Timișoara, in care ar fi fost implicate mai multe persoane, iar doua dintre acestea ar fi suferit mai multe leziuni. Conflictul a fost aplanat, iar la sediul…

- Incident, in noaptea de luni spre marți, intr-o parcare de pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara. Doi șoferi s-au luat la bataie din motive necunoscute, iar apoi au plecat, au facut accident și s-au luat din nou la bataie. Polițiștii l-au gasit doar pe unul la fața locului, iar acesta era in stare…

- Pe 5 august, un accident teribil a avut loc in timpul nopții, atunci cand un tanar de 16 ani a furat cheile mașinii matușii sale și a pornit intr-o cursa nebuna al carui final a fost tragic. Alaturi de el se mai aflau inca trei persoane, care din pacate au pierit in urma inconștienței șoferului. […]…

- Cinci persoane au fost ranite, azi noapte, in urma unei coliziuni in lant, produse pe pe DN 6, sens Filiași – Craiova, pe raza localitații Racarii de Jos. Politistii din Filiasi au fost sesizati cu privire la faptul ca, la iesire din orasul Filiasi, catre Craiova, a avut loc un accident rutier. La fata…