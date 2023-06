Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO ȘTIREA TA| SCANDAL in cartierul Lumea Noua din Alba Iulia: Doua femei s-ar fi luat la bataie VIDEO ȘTIREA TA| SCANDAL in cartierul Lumea Noua din Alba Iulia: Doua femei s-ar fi luat la bataie Un scandal a izbucnit in cursul serii de marți, 30 mai, in jurul orei 20.00, in cartierul Lumea Noua din…

- Poliția municipiului Suceava s-a autosesizat in cazul unor imagini aparute vineri in spațiul online in care aparea un șofer care a blocat cu mașina doua benzi de circulație in centrul Sucevei și a coborat cu un baț telescopic din mașina, indreptandu-se agresiv spre cei care anterior in claxonasera.…

- Trei tineri din satul Glod, al comunei dambovițene Moroieni, au fost reținuți de Poliție dupa ce s-au batut, pe fondul unui conflict spontan. Cei trei sunt acuzați de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu.

- Un scandal a izbucnit vineri intre doua femei pe o strada din orașul Ploiești. Persoana care a sunat la Poliție a susținut ca un barbat care se afla cu cele doua femei avea asupra sa un cuțit, informeaza Mediafax.Potrivit IPJ Prahova „polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați…

- Patru femei cu varste intre 20 și 42 de ani au fost reținute, saptamana trecuta, dupa ce s-au luat la bataie pe terasa restaurantului McDonald’s. Marul discordiei l-ar fi reprezentat o neințelegere a copiilor. Scandalul a izbucnit in dupa-amiaza zilei de 13 aprilie, atunci cand cele patru femei se afla…

- Persoanele care se casatoresc se obișnuiesc mai greu cu apelativele „soțul meu”, „soția mea”. Nu este și cazul cuplului Cleopatra Stratan/Edward Sanda, care au dezvaluit, in cadrul emisiunii „Barbați vs Femei”, cum se dezmiarda. „Noua ne place ideea asta”, a spus Cleopatra, referindu-se la statutul…

- Acuzații de vraji și bataie intre doua femei intr-o comuna din Alba: Cum s-a terminat povestea „medievala” Acuzații de vraji și bataie intre doua femei intr-o comuna din Alba: Cum s-a terminat povestea „medievala” O poveste cu iz medieval s-a petrecut in cursul lunii ianuarie anul trecut in satul Daroaia…

- O bataie fara precedent a avut loc la sediul filialei PSD Cluj. Surprinzator, bataia a avut loc intre trei femei. Ziardecluj.ro relateaza ca Evelina Milea (șefa TSD Cluj-Napoca) și Angela Sacaliș (secretar departamente PSD) se afla intr-un razboi cu Anca Ciubancan, consilier social-democrat. Bataia…