- Politisti din cadrul Secției 1 Poliție Craiova, l-au depistat sambata, in jurul orei 12.30, pe Marius N., de 18 ani, din comuna Almaj, judetul Dolj, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din centrul Baniei. In urma ...

- Șase soldați americani care lucreaza la Baza Deveselu au fost amendați de polițiștii craioveni dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, ar fi petrecut intr-un club din centrul Craiovei, refuzand sa achite, la finalul distracției, nota de plata. Surse apropiate anchetei susțin ca grupul era format…

- Scandal intr-un spital din Romania, dupa ce medicul de garda ar fi ignorat ore bune un pacient ajuns la Urgențe cu accident vascular. S-a intamplat in Barlad, iar fiul barbatului care trebuia sa primeasca ingrijiri medicale, s-a revoltat și a facut mai multe sesizari la Ministerul Sanatații.

- Reprezentantii spitalului au declarat pentru News.ro ca barbatul, medic primar anestezist, a fost gasit de catre colegi in stop cardio-respirator, in Camera de Garda, dupa ce nu a raspuns mai multor apeluri telefonice. Colegii au aplicat manevrele de resuscitare, insa acestea nu au dat rezultat. Medicul…

- Un medic primar anestezist in varsta de 38 de ani a murit, in noaptea de luni spre marti, la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sfantul Ioan” din Bucuresti, in timp ce se afla de garda, el fiind gasit de catre colegi in stop cardio-respirator. Reprezentantii spitalului au declarat pentru News.ro ca barbatul,…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au reușit sa documenteze activitatea infracționala a unui barbat de 26 de ani, din Craiova, principalul suspect intr-un dosar penal privind o infractiune de furt din locuința. Acesta a ...

- Șoferul din Craiova care a lovit cu mașina o fetița și pe tatal ei pe o trecere de pietoni și a fugit de la locul accidentului a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au desfașurat 11 percheziții in județul Dolj, in urma carora au fost reținuți și trei prieteni ai barbatului. Anchetatorii au descins,…