Bătaie între cumnați, la Bolotești Un incident din toamna anului 2018 a ajuns zilele acestea pe masa judecatorilor in forma unui dosar penal, in care un barbat este acuzat de lovire și violare de domiciliu. Inculpatul a comis faptele impotriva propriului cumnat și nu a avut prea multe explicații legate de conflict, uzand de dreptul de a nu da declarații. […] Articolul Bataie intre cumnați, la Bolotești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

