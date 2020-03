Bătaie într-un centru de carantină. Agresorii s-au ales cu dosare penale Scandal monstru intr-un centru de carantina din Argeș, trei barbați s-auluat la bataie și a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a calmaspiritele. Cei trei agresori sunt cercetați acum pentru zadarnicirea combateriibolilor.Scandalul a izbucnit aseara intr-un centru de carantina din Pitești. Cei trei barbați au parasit camerele in care erau izolați și au inceput sa se certe pe hol, iar pana la o bataie in toata regula nu a mai fost decat un pas. Cei trei și-au carat pumni și picioare minute in șir. Angajații centrului au venit imediat sa vada ce se intampla, insa cei trei batauși au fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stresul cauzat de izolare și de coronavirus duce la comportamente violente. Trei barbati cazati in centrul de carantina din Pitesti sunt cercetati pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce au fost implicati intr-o incaierare, conform Agerpres. Citește și: VIDEO O romanca BLOCATA la granița…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges, in cursul serii trecute, jandarmii care asigurau paza, protectia si ordinea publica la Centrul de Carantina din municipiul Pitesti au fost solicitati de catre o persoana aflata in carantina sa intervina in interiorul centrului, intrucat…

- Nici nu s-au intors bine acasa, ca „italienii” au și inceput sa creeze probleme. Trei barbati s-au batut intr-un centru de carantina din Pitesti. Agresorii au fost amendati si sunt cercetati penal din cauza ca au incalcat masurile de prevenire si au iesit din camere, informeaza realitateadearges.net.…

- In cursul serii de marti, 17 martie, jandarmii care asigurau paza, protectia si ordinea publica la Centrul de Carantina din Pitesti au fost solicitati de catre o persoana aflata in carantina sa intervina in interiorul centrului, deoarece trei barbati, veniti din Italia saptamana trecuta, se luasera…

- In cursul serii trecute, jandarmii care asigurau paza, protecția și ordinea publica la Centrul de Carantina din municipiul Pitești au fost solicitați de catre o persoana aflata in carantina sa intervina in interiorul centrului, intrucat 3 barbați tulbura ordinea publica. Jandarmii s-au deplasat in incinta…

- In cursul serii trecute, jandarmii care asigurau paza, protecția și ordinea publica la Centrul de Carantina din municipiul Pitești au fost solicitați de catre o persoana aflata in carantina sa intervina in interiorul centrului, intrucat 3 barbați tulbura ordinea publica. Jandarmii s-au deplasat in incinta…

- Dosar penal și sancțiuni contravenționale pentru trei barbați aflați in carantina. In cursul serii trecute, jandarmii care asigurau paza, protecția și ordinea publica la Centrul de Carantina din municipiul Pitești au fost solicitați de catre o persoana aflata in carantina sa intervina in interiorul…

- Marti, 25 februarie, in jurul orei 11:30, jandarmii aflati in serviciu pe raza municipiului Baia Mare au fost solicitați sa intervina pentru aplanarea unui scandal in fața unui magazin situat pe b-dul Unirii. Jandarmii au ajuns in acel loc și au constatat faptul ca doi barbați domiciliați in Baia Mare,…