Liderul consilierilor locali ai USR, Razvan Timofciuc, anunta, intr-un mesaj pe grupuri ale partidului, ca se inscrie in cursa interna pentru desemnarea candidatului USR la Primaria Iasi in anul 2024. Timofciuc si-a lansat si o platforma online in care vorbeste despre trecutul sau politic si experienta…

Liderul PNL Nicolae Ciuca raspunde atacurilor dure lansate de fostul președinte al liberalilor Crin Antonescu. Ciuca spune ca relația din coaliție e una buna și ca actuala alianța cu PSD e necesara pentru stabilitatea țarii.

Marcel Ciolacu a prezentat bilanțul primelor 6 luni de guvernare alaturi de PNL și UDMR. Liderul social-democrat a declarat ca PSD a implementat 3 masuri de ajutorare care vizeaza peste 12 milioane de romani, iar daca nu era el, aceste programe nu existau.

Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat, marti la Profit TV, despre demisia lui Florin Citu de la sefia PNL ca in Romania, daca premierul nu e si presedintele partidului, apar tensiuni si presedintele pierde partidul.

Liderul PSD Marcel Ciolacu cere renegocierea urgenta a PNRR. Acesta spune ca e nevoie de o regandire a distribuției banilor prin PNRR in condițiile in care razboiul din Ucraina va culmina cel mai probabil cu o criza alimentara.

Biroul permanent al Senatului a stabilit, luni, un calendar pentru desemnarea unui judecator la Curtea Constitutionala (CCR), care o va inlocui pe Mona Pivniceru, al carei mandat expira pe 10 iunie.

Danuț Pop trage un semnal de alarma referitor la proiectul de lege care instituie Starea de Criza. Liderul PER face apel catre cetațeni sa nu se lase pacaliți și sa se revolte impotriva instituirii Starii de Criza care presupune trecerea armatei romane sub comanda occidentala.

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a discutat, luni, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si i-a cerut oprirea imediata a invaziei militare in Ucraina, stabilind mentinerea contactelor.