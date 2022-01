Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul a avut loc luni dimineața, in jurul orei 10.00, pe DN1, la Comarnic. Mai mulți șoferi s-au luat la bataie dupa ce unul dintre ei a depașit o coloana de mașini prin partea dreapta. Polițiștii i-au identificat pe cei implicați și au deschis dosar penal, potrivit Antena 3.Incidentul a fost surprins…

- Astazi, in jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic au fost sesizați prin apel 112 de catre un participant la trafic, despre faptul ca pe Drumul Național 1, pe raza localitații Comarnic a izbucnit un coflict intre mai mulți participanți la trafic. Deplasați la fața lucului,…