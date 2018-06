Bătaie în trafic. O şoferiţă a sărit cu pumnii pe o femeie VIDEO Totul s-a petrecut in orasul Novorossiisk, regiunea Krasnodar din Rusia. O femeie s-a apucat sa traverseze pe trecerea de pietoni, dar o șoferița gravita o claxoneaza, sugerandu-i sa se grabeasca. Nemultumita, femeia de pe trecere loveste geamul masinii cu sacoșele pe care le avea in mana. Imagini socante in trafic. Cum a fost surprins pasagerul unei masini VIDEO Soferita a oprit, a iesit din mașina și a inceput sa o bata pe femeie, ajutata si de o prietena care era in masina. Pana la urma, doi doi barbati au reusit sa le desparta! Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

