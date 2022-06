Bătaie în trafic, în Capitală. A fost lovit și un poliţist în civil care intervenea pentru a aplana conflictul Un polițist imbracat in haine civile, care incerca sa aplaneze un conflict izbucnit in trafic a fost lovit de unul dintre agresori, care nu știa ca respectivul este om al legii. Trei barbați au fost reținuți. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 18 Poliție a fost sesizata prin apel 112, in noaptea […] The post Bataie in trafic, in Capitala. A fost lovit și un politist in civil care intervenea pentru a aplana conflictul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

