Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii criminaliști din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 26.06.2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva suspectului Rupa Gligore Alin in varsta de 35 pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. La data de 25.06.2018 Politia rurala Blaj a fost…

- La data de 18 iunie 2018, barbatul de 48 de ani, din Ocna Mures, cercetat pentru comiterea infractiunilor de distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice, violare de domiciliu si talharie a fost prezentat in fata magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud. Procurorul de…

- Ieri, 14 iunie, politistii de investigatii criminale din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna Cricau, ce este banuit de comiterea unor infractiuni de lovire sau alte violente si furt. Se pare ca, in dimineata zilei de 9 iunie 2018, in jurul orei 05.00, in timp ce se afla in…

- Procurorii DIICOT cerceteaza inca o persoana intr-un dosar de trafic de etnobotanice, droguri ce ar fi ajuns si in scoli. Barbatul este cercetat sub control judiciar. George Virgil Alin Dura, zis ”Dragonu”, a mai fost cercetat si chiar condamnat in alte dosare penale. A fost liberat conditionat din…

- Serviciul Teritorial DIICOT Alba Iulia a extins cercetarile in dosarul de trafic de droguri in care au fost arestate, in urma cu 10 zile, doua persoane, iar una a fost plasata sub control judiciar. Procurorii au prezentat judecatorilor de la Tribunalul Alba un nou inculpat, cu propunere de areatare…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova care se ocupa de ancheta in cazul de tentativa de omor petrecuta in clubul DaMask din Ploiesti au fost incurcati de ”judecata tiganeasca”.

- "Pompierii au fost solicitati joi, la ora 4,35, sa intervina la un incendiu ce a cuprins o cabana din localitatea Pianu de Sus. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Garzii de interventie Sebes, cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma. Ca urmare a acestui eveniment, a ars cabana…

- Doua persoane, un barbat din Garda si o femeie din Alba Iulia, au fost retinute in urma perchezitiilor de miercuri la firme de constructii. Acestia vor fi prezentati Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru dispunerea masurilor legale.