Bătaie în plină stradă la Săcele. Polițiștii au fost nevoiți să intervină Aceștia s-au deplasat la fața locului pentru a-i calma pe scandalagii. Astfel, inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin 112 ca in Sacele are loc un conflict in care sunt implicate mai multe persoane. Au intervenit ehipaje formate din polițiști și jandarmi, acestea reușind sa aplaneze conflictul, potrivit Mediafax. „Cercetarile continua in cauza pentru lamurirea tuturor imprejurarilor de fapt și in vederea stabilirii raspunderii judiciare, urmand ca la finalizarea acestora sa fie propusa soluție legala prin unitatea de parchet competenta”, a spus purtatorul de cuvant al IPJ… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

