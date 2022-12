Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat turc din opozitie, Huseyin Ors, a fost spitalizat de urgenta la terapie intensiva, marti, la Ankara, dupa ce a fost lovit in cap in timpul unei incaierari in Parlament, anunta o aleasa din partidul sau, Iyi Parti, Aylin Cesur, relateaza AFP. TBMM'deki butce gorusmelerinde yumruklu kavga:…

- ”Am constatat ca starea sa s-a deteriorat dupa ce a fost lovit in cap (...). A fost defibrilat la spital”, declara unor jurnalisti o deputata din Partidul Iyi (”Partid Bun” in turca, nationalist), din care face parte si deputatul spitalizat, Huseyin Ors, relateaza AFP, informeaza News.ro. Huseyin Ors,…

- Un deputat turc din opozitie, Huseyin Ors, a fost spitalizat de urgenta la terapie intensiva, marti, la Ankara, dupa ce a fost lovit in cap in timpul unei incaierari in Parlament, anunta o aleasa din partidul sau, Iyi Parti, Aylin Cesur, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent cu…

- Un conflict puternic s-a iscat marți in parlamentul turc, in timpul dezbaterii despre bugetul pe 2023. Huseyin Ors, deputat al „Partidului Bun”, a fost spitalizat de urgenta dupa ce a fost lovit in cap de un ales din Partidul Justitiei si Dezvoltarii, aflat la putere, relateaza AFP, citata de Agerpres.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca soluția gasita de Comisia Europeana la criza energetica, plafonarea prețurilor la gaze, este buna, iar Romania o agreaza. Iohannis spune ca trebuie aplicata o plafonare a pretului la gaz, dar una care sa nu puna furnizorii in dificultate, dar care sa previne…

- Un copil de șase ani a fost lovit de mașina condusa de fiul cel mic al lui Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin. Incidentul a avut loc pe o strada din Dumbravița, langa Timișoara. Baiețelul de 6 ani era pe bicicleta și a tașnit brusc in fața vehicolului. Imediat dupa accident,…

- Fara importuri de energie electrica și de gaz nu trecem iarna. Acesta este mesajul principal al ultimei conferințe de profil. In ianuarie 2022, Ministerul Justiției cerea Parchetului General anchetarea posibilelor cazuri de corupție in energie. Intre timp, totul s-a fasait. Cine a sabotat conducta Nord…

- Dragorul maritim "Locotenent Dimitrie Nicolescu" DM 29 a ajuns joi, 8 septembrie, in jurul orei 17.45, in raionul in care se afla, in deriva, o mina marina raportata de nava GSP "Falcon".Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, conform procedurilor operationale pentru aceste interventii, la…