- Primarul general Capitalei, Nicusor Dan, a explicat, marti seara, termenul “cretini” pe care l-a folosit in urma cu cateva zile, intr-o postare pe Facebook, precizand ca in Primarie exista unele persoane care “nu au alt scop in viata decat sa puna bete in roate”. Pe de alta parte, el a subliniat ca…

- Lovitura grea pentru Antena 1! Postul TV a pierdut primul proces pe care l-a deschis in noiembrie 2023 impotriva celebrului chef Catalin Scarlatescu. Tribunalul Bucuresti a respins marți, 25 iunie 2024, actiunea Antenei Group in care „paratul” era unul dintre foștii jurați „Chefi la cutite”. Mai mult,…

- Ministerul Culturii este solicitat sa anunțe care este valoarea in bani a monumentelor Sfinxul și Babele din Bucegi, considerate simboluri ale Romaniei. Doua județe, Dambovița și Prahova, lupta in instanța de 9 ani pentru o decizie judecatoreasca definitiva care sa le ofere drept de proprietate asupra…

- Deputatul Gheorghe Șoldan a obținut o victorie mare pentru PSD in județul Suceava reușind sa caștige președinția Consiliului Județean. In urma numaratorii voturilor din județul Suceava, datele provizorii arata ca Gheorghe Șoldan are in momentul de fața un procent de 43,09%. Liderul PNL Suceava a obținut…

- Dupa o lupta de noua ani in instanțe, barbatul ajuns la 69 ani a caștigat procesul cu Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, dar managerul spitalului, Beatrice Mahler, spune ca nu are despagubirile de 150.000 euro. S-a propus o eșalonare pe cinci ani, refuzata de barbatul ajuns la 69 ani, informeaza…

- Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari unde batrani erau cazati in conditii groaznice, a fost trimis in judecata de DIICOT alaturi de alti 27 de inculpati, pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane, prin constrangere, rapire, inducere in eroare sau abuz de autoritate.

- Victor Ponta vrea sa-l 'jupoaie' pe Uncheșelu, procurorul din dosarul Turceni-Rovinari pe care l-a dat in judecata-Rovinari: Cine greșește trebuie sa plateasca!Victor Ponta a vorbit, marți seara, la Romania TV, despre acțiunea intentata in instanța impotriva lui Uncheșelu.Victor Ponta, fostul…

- Au trecut mai bine de doi ani și jumatate de la tragedia de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța din 1 octombrie 2021, iar procurorii nu au inceput inca urmarirea penala impotriva vreunui suspect, cercetarile efectuandu-se inca in rem.