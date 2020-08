Micuțul parc din fața Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, a fost, zilele trecute, ringul de box pentru doi barbați din municipiul Vaslui, cunoscuți sub poreclele de Nicu Rechinu’ și Ciortan. Infierbantați de aburii alcoolului, cei doi și-au imparțit mai mulți pumni, chiar daca la cațiva metri de ei era sediul Poliției Vaslui. Autorii bataii au Articolul Bataie in fața IPJ Vaslui, spectatorii, amuzați, dadeau sfaturi protagoniștilor: „arde-l”, „ridica piciorul și da-i” (VIDEO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .