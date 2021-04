Bătaie în coaliție pe ciolanul PNRR. Partidele își împart banii țării Cele trei partide din coaliția guvernamentala nu reușesc sa se ințeleaga la imparțirea celor 29 de miliarde de euro pe care Romania urmeaza sa le primeasca de la UE pentru Planul Național de Relansare și Reziliența. Comisia Europeana a aflat de aceasta bataie pe ciolan și riscam acum sa pierdem din finanțare. Guvernul ține și […] The post Bataie in coaliție pe ciolanul PNRR. Partidele iși impart banii țarii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

