- Un șofer a ajuns la spital dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de o alta, proiectata la randul ei in urma unei coliziuni. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- Un barbat de 55 de ani s-a inecat, duminica, in raul Timiș din Lugoj, in care ar fi intrat sa inoate. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa.

- Un accident de circulație s-a petrecut, in noapte de sambata spre duminica, pe DN 72, pe raza localitații Picior de Munte. In urma coliziunii dintre doua mașini, un barbat, de 55 de ani, pasager, intr-una dintre mașini, a fost ranit. Acesta a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii…

- Soferul avea 38 de ani iar la trecerea la nivel cu calea ferata ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe sensul opus, a lovit trei arbusti ornamentali, a iesit in afara partii carosabile si a intrat in coliziune cu gardul unui imobil."In urma accidentului, conducatorul auto si…

- O persoana a fost taiata in zona gatului, joi seara, intr-un conflict spontan produs pe o strada din Baia Mare. Persoanele suspectate de comiterea faptei sunt cautate de politisti, relateaza News.ro.Politistii din Baia Mare au fost sesizati joi seara, la ora 21:59, ca, pe strada Victoriei, in urma unui…

- _*La data de 11 iunie a.c., polițiștii Secției de Poliție nr. 9 Pietrari, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu, au reținuți un barbat de 52 de ani, din localitatea Costești, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat.*_ In fapt, in perioada 10 februarie…

- Polițiștii din Campina investigheaza decesul unui barbat de 59 de ani, internat intr-un centru de ingrijire, care a murit la scurt timp dupa ce a fost transportat la spital. Fiul victimei a reclamat ca nu a fost ingrijit corespunzator.

- Accidentul a avut loc pe un drum județean din Timiș. Doua autoturisme in care se aflau patru persoane s-au ciocnit pe un pod, iar, in urma impactul, unul dintre ele a fost cuprins de flacari.La fața locului a fost trimis de urgența un echipaj de pompieri, care au reușit in cele din urma sa stinga flacari.…