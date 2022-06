Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea dintre Seattle Mariners si Los Angeles Angels a fost intrerupta timp de 17 minute in urma unei incaierari generale in a doua repriza a acestui meci, din cadrul Ligii profesioniste nord-americane de baseball (MLB), scrie site-ul rtbf.be. Bataia a inceput dupa ce un jucator al echipei gazda…

- Formatia de pe litoral s a clasat pe locul trei, neprinzand barajul de promovare in Liga a 2 a.Farul Constanta II a disputat, astazi, confruntarea din ultima etapa a turneului play off al Ligii a 3 a, seria a treia, pe teren propriu cu liderul detasat al clasamentului, CS Afumati.Partida s a incheiat…

- Toni Petrea (47 ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat intalnirea FC Voluntari - FCSB, meci care conteaza pentru runda #9 din play-off-ul Ligii 1 și care se va juca sambata, 14 mai, de la ora 21:00. Tehnicianul este conștient de importanța pe care o are meciul cu ilfovenii, victoria fiind singurul…

- In acest week-end, sunt programate partidele etapei a cincea din play-off-ul Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a. Dupa victoria cu CS Afumați (2-1) și remiza cu SC Popești Leordeni (1-1), Farul II va susține a treia partida consecutiva pe teren propriu. Echipa pregatita de Sorin Radoi și Stere Banoti…

- Echipa masculina de baschet a Craiovei are toate motivele sa lupte pentru victorie vineri seara, in Polivalenta. Trupa lui Vitaly Stepanovski va primi vizita celor de la CSO Voluntari, de la ora 20.00, iar aceasta este oportunitatea perfecta sa se revanseze pentru esecul din finala Cupei Romaniei. Partida…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a prefațat meciul cu UTA Arad. Tehnicianul nou-promovatei a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca UTA nu cedeaza niciodata indiferent de scor, iar mesjaul transmis jucatorilor sai a fost acela ca trebuie sa se lupte pentru fiecare minge pentru a obține…

- Echipa ilfoveana a marcat la al doilea sut pe spatial portii, in urma unui corner.Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a treia a turneului play off al Ligii 1, intalnind in deplasare FC Voluntari.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 0, dupa golul marcat de Ricardinho in minutul…