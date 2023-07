Bătaie generală în Parlamentul din Kosovo: Un deputat a aruncat cu apă în premier / Video Bataie generala in Parlamentul din Kosovo: Un deputat a aruncat cu apa in premier / Video Parlamentul din Kosovo a devenit joi scena unor violente intre deputati, care s-au incaierat dupa ce unul dintre ei a aruncat cu apa asupra premierului. S-a intamplat la o dezbatere aprinsa, care dureaza de trei zile, pe tema unei inregistrari audio intre un membru al partidului de guvernamant si un oficial din nordul majoritar sarb, relateaza Reuters, potrivit news.ro. CITESTE SI Descoperirea uriașa facuta de catre cercetatorii CERN: suntem tot mai aproape de a realiza calatoria in timp 00:45 348 Bomba… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

