- Selectionerul echipei de fotbal a Uruguayului, Marcelo Bielsa, a criticat, vineri, organizatorii turneului de fotbal Copa America, din Statele Unite, dupa violentele din tribune care au implicat jucatori si spectatori in cursul semifinalei pierdute in fata Columbiei, miercuri la Charlotte (Carolina…

- Argentina, campioana en-titre, și Columbia vor intalni luni, la Miami Gardens, Florida, in finala Copa America din 2024, prima ediție la care au fost invitate și 6 țari din America de Nord și Centrala. Naționala Albiceleste ar putea cuceri al 16-lea titlu la Copa America, devenind cea mai titrata echipa…

- Columbia a invins Uruguay cu scorul de 1-0 in semifinalele Copa America 2024, datorita golului marcat de Jefferson Lerma (29 de ani), și va intalni in finala Argentina.Meciul disputat joi dimineața a fost marcat de violențe rare la acest nivel de competiție.

- Darwin Nunez (25 de ani), atacantul celor de la Liverpool și titular la naționala Uruguayului, s-a luat la bataie cu suporterii Columbiei, dupa semifinala pierduta de Uruguay, scor 1-0 in semfinala Copa America 2024. Darwin Nunez și colegii sai au urcat in tribuna la finalul meciului și s-au aflat in…

- Sambata seara, ultrașii principalelor galerii din oraș s-au luat la bataie dupa meciul dintre Romania și Belgia. Incidentul a avut loc in spatele magazinului Central, unde suporterii U Cluj ar fi provocat galeria CFR.Jandarmeria a intervenit rapid și a reținut mai mulți suporteri din ambele tabere.…

- Numeroși huligani englezii s-au napustit asupra unui grup de fani sarbi care stateau pe terasa, in fața unui restaurant din Gelsenkirchen. S-au inregistrat mai mulți raniți, iar poliția a operat arestari. Meciul Serbia - Anglia e programat duminica, de la 22:00, e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la…

- Datorita succesului obtinut duminica in finala turneului Masters 1000 de la Madrid, rusul Andrei Rublev a urcat pe locul sase in clasamentul ATP publicat luni. Clasamentul este in continuare dominat de Novak Djokovici, cu 9.990 puncte.

- Fundașul Rapidului, Paul Iacob, și-a pierdut cumpatul la finele meciului cu Universitatea Craiova și a sarit la bataie cu fanii din spatele bancilor de rezerve. Rapidul a pierdut in prelungiri meciul cu Universitatea Craiova, 1-2, iar dupa fluierul final au aparut primele incidente. Suporterii au inceput…