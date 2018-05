Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au ajuns la spital, in noaptea de duminica spre luni, in urma unei altercatii care a avut loc pe o strada din municipiul Sacele si in care au fost implicati zece barbati. Mai multi suspecti sunt audiati, luni, de politisti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua persoane, intre care un copil de șase ani au ajuns la spital in urma unui accident produs marți dupa-amiaza, in zona Remat, pe strada Timișul Sec din Brașov. Un șofer in varsta de 23 de ani din judetul Brasov se deplasa cu autoturismul pe strada Timisul Sec, cand intr-o curba la dreapta, a patruns…

- Un tanar in varsta de 28 de ani a fost gasit batut si abandonat pe o strada din Italia. Acesta era originar din Suceava. Dupa ce a fost transportat de urgenta la spital, tanarul a murit in clinica din Napoli.

- Sase persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce un tir a lovit un autobuz de transport public plin cu pasageri, la iesire din municipiul Galati spre Smardan. Trei dintre victime sunt in stare grava. Traficul in zona este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Tirul si autobuzul s-au…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, accidentul a avut loc pe DN56A, in zona localitatii Simian. "Pe DN56A a avut loc un eveniment rutier, fiind implicata o ambulanta ce transporta un pacient si un autoturism", au transmis reprezentantii IPJ Mehedinti.…