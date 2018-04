Bătaie de proporții la Brașov. 10 bărbați s-au încăierat într-o parcare O bataie de proporții a avut loc in Brașov, in noaptea de vineri spre sambata și mai multe persoane au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Patru persoane au fost ingrijite de medici dupa o altercatie care a avut loc intr-o parcare din municipiul Brasov. In bataie au fost implicate cel putin zece persoane. Mai […] The post Bataie de proporții la Brașov. 10 barbați s-au incaierat intr-o parcare appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

