Stiri pe aceeasi tema

- Sunt ultimele zile in care te mai poți inscrie la rezidența online New Draft, deschisa tuturor absolvenților facultaților de profil, scenariștilor sau autorilor cu un scenariu de film in faza incipienta. Nu rata șansa de a face parte dintr-un program 100% online, gratuit, și de a avea intalniri de lucru…

- Dan Sucu face revolutie la Rapid! Antrenorul giulestenilor, Adrian Mutu va fi uimit. Vezi AICI despre ce suma uriasa este vorba... CITESTE SI BREAKING NEWS SONDAJ - Romanii se opun categoric unirii cu Republica Moldova/ In caz de razboi cu Rusia nu trebuie sa intervenim 09:31 957 Se face iar…

- Mai multe camioane sunt blocate in postul vamal Cahul din cauza unei pene de curent electric in punctul de trecere a frontierei Cahul-Oancea. Astfel, potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova, incepand cu ora 05:00 nu este posibila perfectarea actelor pentru camioane, scrie Ziarul de Garda .…

- Sambata, 15 aprilie, Loteria Romana organizeaza Trageriel speciale Loto ale sarbatorilor de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6 49, Joker si Loto 5 40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Tragerile loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii…

- Ofițerii Departamentului Antifrauda și Conformare al Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, in baza grupului comun de investigații format cu EUROPOL, DIICOT, BCCO Iași și cu sprijinul EUROJUST, desfașoara miercuri, 29 martie, 37 de percheziții in Republica Moldova și Romania, a anunțat Serviciul…

- Serviciul Vamal al Republicii Moldova informeaza ca, la moment se atesta un trafic sporit de camioane cu marfa in posturile vamale situate pe frontiera moldo-romana, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. „In același timp, capacitatea Serviciului Vamal de a perfecta un numar mai mare de autocamioane…

- Pe sensul de ieșire din Republica Moldova, vameșii au inregistrat la vama Sculeni, o arma nedeclarata. In urma controlului fizic detaliat a unui autoturism ce se deplasa spre Romania, funcționarii au descoperit arma pneumatica ascunsa in torpedoul mijlocului de transport, potrivit Nordnews. „In urma…

- La inceputul acestei luni, mai exact pe 7 martie 2023, președintele Macron a vorbit la telefon cu președintele american Joe Biden. Cei doi președinți au discutat despre situația din Ucraina, și-au reiterat hotararea de a oferi Ucrainei sprijinul militar necesar atat timp cat va fi necesar pentru a contracara…