Bătaie de joc la CFR: 8 ore de la București-Craiova, cu 3 locomotive Deși suntem obișnuiți ca iarna sau vara mersul trenurilor sa fie dat peste cap, iata ca vremea extrema nu are nimic de-a face cu intarzierile de jumatate de zi ale trenurilor de calatori ale CFR. Un tren București-Craiova operat de CFR Calatori a parcurs miercuri seara distanța de 209 km dintre cele doua orașe in aproape opt ore și a fost tractat, succesiv, de trei locomotive. Trenul Interregio 1597 a plecat din Gara de Nord din București la ora 19,30, tractat de locomotiva EA 3328. Numai ca fix dupa 100 km, in stația Roșiori Nord de pe Magistrala 100, locomotiva s-a defectat. Pana acolo acumulase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

