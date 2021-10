Stiri pe aceeasi tema

- Transylvania Open WTA250 se anunța a fi o competiție de nivel inalt, cu jucatoare de top mondial! Inscrierile pentru turneul de tenis s-au incheiat, iar tabloul principal include cinci jucatoare din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Joi, 09.09.2021, ora 12.00, Filiala Județeana AUR Cluj a declanșat un protest spontan in fața Primariei Municipiului Turda, deoarece edilul a refuzat sa primeasca in audiența delegația condusa de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața, avut loc prima ședința cu directorii școlilor din județul Cluj, organizata cu prezența fizica, de la debutul acestui an școlar. La invitația prof. Marinela Marc, inspector... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- DOCUMENT| Starea de ALERTA. prelungita cu inca 30 de zile, din 10 septembrie: MASURI stabilite de CNSU Starea de alerta urmeaza a fi prelungita pe teritoriul Romaniei din data de 10 septembrie, in urma analizei factorilor de risc privind managementul situatiei de urgenta generata de virusul SARS-CoV-2,…

- In spitalele din Cluj sunt internate peste 200 de persoane depistate cu noul coronavirus, 17 fiind in stare grava la ATI. De duminica pana luni, la Cluj au fost depistate 61 de noi cazuri de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Formatia CFR Cluj a pierdut, joi seara, returul play-off-ului Ligii Europa, scor 1-2, pe teren propriu, cu Steaua Rosie Belgrad. In prima mansa, scorul a fost 4-0, astfel ca sarbii s-au impus cu 6-1 la general si vor juca in grupele Ligii Europa, in timp ce echipa CFR Cluj va evolua in grupele Conference…

- Pe Aeroportul Intenațional Avram Iancu din Cluj vor fi introduți caini speciali antrenați pentru depistarea persoanelor infectate cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de catre Ministrul de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primul festival desfașurat la Cluj dupa inceperea pandemiei, EC_Special by Electric Castle, a adunat peste 186.000 de participanți in 10 zile. Festivalierii s-au bucurat de 15.000 de ore de muzica... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!