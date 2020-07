E ingrozitor sa te simți rau in weekend, mai ales sa fii suspect de coronavirus. O familie nu știe ce sa faca in situația de mai jos. O persoana este internata cu coronavirus. Alte doua se simt rau, de ieri, și au fost plimbate aseara cu ambulanța degeaba. Li s-a spus ca testul se va face, dar in final ca nu se poate “ca nu se mai fac teste”. In acest moment, ele sunt acasa și suna neincetat la telefon. Povestea se desfașoara in București. Pe la jumatatea acestei saptamani, Angela (am schimbat numele) de circa 44 de ani, din București, a inceput sa se simta rau. Ea locuiește in același apartament…