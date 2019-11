Stiri pe aceeasi tema

- ''Propunerea Comisiei este absolut inacceptabila pentru noi'', pentru ca ea afecteaza ''politicile traditionale'' si ''introduce unele pozitii despre care noi consideram ca nu ar trebui sa fie acolo'', a explicat premierul ceh Andrej Babis la summitul la care iau parte 17 state din centrul, estul…

- Distribuirea subventiile catre fermieri de catre UE "este in mod deliberat opaca, submineaza obiectivele climatice ale UE si este deformata de coruptie si de uneltiri". Anual, UE plateste fermierilor subventii in valoare de 65 de miliarde de dolari, dar unele dintre aceste sume ajung in buzunarele…

- Premierul ceh Andrej Babis a anunțat necesitatea Republicii Cehe de a-și îmbunatați capacitatea energetica interna, prin construcția unor centrale nucleare noi, în pofida unor posibile încalcari ale prevederilor legislative ale Uniunii Europene scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Germania, desi este un contributor net la bugetul UE, beneficiaza mult de pe urma fondurilor de coeziune alocate statelor membre mai sarace, intrucat prin ridicarea nivelului de bunastare al acestora ele pot cumpara mai multe produse de la vecinii lor mai bogati, a declarat comisarul european pentru…

- Ungaria va bloca prin veto bugetul UE pentru 2021-2027, intrucat considera inacceptabil ca alocarea fondurilor europene sa fie supusa unor conditionalitati politice, precum situatia statului de drept, a susținut seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, citat de Reuters.''Ceea…

- Procurorul general din Praga a suspendat cercetarile intr-un dosar penal impotriva premierului Andrej Babis, a unor membri ai familiei sale si altor cateva persoane, a indicat biroul procurorului vineri, potrivit Reuters. Ancheta privind acuzatiile de frauda legate de fondurile europene a reprezentat…

- Procuratura ceha a oprit investigația privind o frauda ce ar fi fost comisa de premierul Andrej Babis, au declarat doua surse ziarului Denik N, citat de Reuters.Biroul Procurorului General a spus doar ca opinia privind cazul ”s-a schimbat”, refuzând sa dea mai multe detalii înainte…

- Aproximativ 5.000 de persoane au defilat miercuri la Praga pentru a protesta impotriva presedintelui Milos Zeman, acuzat ca ar fi prorus si prochinez, si a premierului populist Andrej Babis, acuzat de colaborare cu fosta politie secreta StB inainte de 1989, al carui guvern minoritar a fost instalat…