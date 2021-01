Stiri pe aceeasi tema

- Trei pe un loc, la vaccin. Managerul unui spital din Lugoj s-a trezit cu 200 de programari pe zi, desi personalul poate vaccina doar 60 de pacienti. Unitatea are un singur centru de vaccinare, dar pe platforma de inscriere apar trei centre. La Spitalul Municipal Lugoj a fost amenajat un singur flux…

- ”Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste face apel catre cetatenii care au programare pentru vaccinare anti-COVID in aceasta saptamana, la centrul organizat in cadrul unitatii, sa se prezinte strict la ora stabilita, pentru a nu fi nevoiti sa astepte din cauza aglomeratiei”, se arata…

- STS vine cu informații de ultima ora despre inscrierile pentru noua etapa de vaccinare care a debutat pe 15 ianuarie. Peste 300.000 de persoane din etapa a II-a, programate pentru vaccinare In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana luni, 18 ianuarie, orele 15:30, pe platforma informatica…

- Platforma informatica pentru programare la vaccinare anti-COVID nu a fost disponibila, luni dimineața, in urma unor probleme tehnice, a informat Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS). STS a precizat ca, in urma analizei tehnice, s-a constatat ca aplicația Registrul Electronic Național pentru Vaccinari…

- Platforma nationala pentru programare la vaccinare impotriva COVID-19 nu s-a blocat din cauza numarului de accesari multiple, fiind in procedura de actualizare. ‘Avand in vedere ca trecerea de la prima etapa s-a realizat incepand cu orele 15,00, in acest moment se realizeaza transferul tuturor serviciilor…

- Referitor la funcționarea platformei naționale pentru programare la vaccinare impotriva COVID-19, Biroul de presa al STS face urmatoarele precizari: „Avand in vedere ca trecerea de la prima etapa s-a realizat incepand cu orele 15:00, in acest moment se realizeaza transferul tuturor serviciilor…